Είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους παίκτες στον κόσμο, και πόσο μάλλον στην Ευρώπη. Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν, μπορεί να μην αγωνίστηκε στο παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό, για την 6η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions league, όμως οι «ερυθρόλευκοι» θέλησαν να τον τιμήσουν για την παρουσία του στα γήπεδα, όλα αυτά τα χρόνια και εκείνος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη βράβευσή του μέσω του λογαριασμού του στο twitter.

«Το να σε επαινεί ένας συμπαίκτης είναι προνόμιο. Το να βραβεύεσαι από έναν αντίπαλο, είναι τιμή. Ευχαριστώ όλους τους Έλληνες φιλάθλους», έγραψε χαρακτηριστικά ο «θρύλος» της Γιουβέντους και του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Being praised by a teammate is a privilege. Being rewarded by an opponent, an honor. Thanks to all the Greek fans. #OLYJuve https://t.co/FYF2REAvF6