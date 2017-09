Κείμενο, δημοσιευμένο, μάλιστα, στα ελληνικά, ανάρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα της η Γιουβέντους, με σκοπό να μάθει ο φίλαθλος κόσμος του Ολυμπιακού, κάποια πράγματα για την πόλη στην οποία θα γίνει απόψε ο αγώνας.



Τίμιοι οι Ιταλοί... Απλά η μετάφρασή τους δεν είναι και τόσο καλή. Η προσπάθεια μετράει, όμως...



Αναλυτικά...



Η Γιουβέντους μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση της πόλης του Τορίνο στον χάρτη, αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα στην πόλη από το να είναι απλά το σπίτι των Ιταλών πρωταθλητών.



Το Τορίνο αποτελούσε πρωτεύουσα της ιστορικής περιοχής της Σαβοΐας και, μεταξύ του 1861 και του 1865, μιας νεοσυσταθείσας ενοποιημένης Ιταλίας, και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσετε μια περιοδεία από το να ξεκινήσετε από τα κτίρια που αντιπροσωπεύουν καλύτερα το βασιλικό παρελθόν της πόλης.



Εντός και γύρω από την Piazza Castello, βρίσκονται τα κτίρια Palazzo Madama και Palazzo Reale τα οποία είναι ίσως τα πιό όμορφα παραδείγματα της μεγαλοπρεπούς αρχιτεκτονικής που κοσμεί τα κεντρικά σημεία της πόλης.



Από την πλατεία αυτή, μια βόλτα στη Via Po προσφέρει μια γεύση από το περίφημη παράδοση του καφέ στο Τορίνο, εδώ στεγάζονται επίσης μερικά από τα κύρια καταστήματα. Ο δρόμος οδηγεί σε μια από τις κεντρικές πλατείες της πόλης, την Piazza Vittorio Veneto, η οποία προσφέρει μια ωραία θέα στον Ποταμό Πό και την εντυπωσιακή εκκλησία Gran Madre χτισμένη στην απέναντι όχθη.



Το Corso Vittorio Emanuele II είναι ένας δρόμος γεμάτος παμπ που παρέχουν μία ευχάριστη προβολή των ζωντανών αγώνων ποδοσφαίρου. Η λεωφόρος φιλοξενεί επίσης και πολλές καφετέριες που ειδικεύονται στο απεριτίφ (στα ιταλικά “aperitivo”). Στο Τορίνο, σημαίνει πολύ περισσότερο από μια απλά σερβιρισμένη μερίδα ξηρών καρπών και ελιών. Με την αγορά ενός ποτού, μπορεί κανείς να γευστεί ολόκληρη σειρά από νοστιμιές σε πολύ λογικές τιμές.



Για όσους προτιμούν ένα καθιστό γεύμα, η περιοχή San Salvario φιλοξενεί μια ποικιλία από δημοφιλείς χώρους και δεν είναι λίγα τα μπαρ στα οποία κάποιος μπορεί να πάει αργότερα για ένα ποτό. Μπορούμε επίσης να δοκιμάσουμε την παραδοσιακή κουζίνα, καθώς και ξένα φαγητά όπως μεξικάνικα, αργεντίνικα μέχρι και βιετναμέζικα πιάτα στις περιοχές Quadrilatero Romano (Ρωμαικό Τετράγωνο) και Vanchiglia.



Η πόλη του Τορίνο είναι παγκοσμίως γνωστή διότι είναι η έδρα της FIAT και, ενώ η πόλη εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ περήφανη για τη βιομηχανική της κληρονομιά, μπορείτε να εκπλαγείτε όταν δείτε λιγότερες καμινάδες και μία πολύ κομψή αρχιτεκτονική, πλατείες και λεωφόρους, ειδικά στο ιστορικό κέντρο της πόλης.



Στην Via Accademia delle Scienze αρ.6, βρίσκεται το Αιγυπτιακό Μουσείο (Egyptian Museum), όπου στεγάζεται η μεγαλύτερη συλλογή έργων τέχνης από τον αρχαίο πολιτισμό έξω από το Κάιρο.



Για τους λάτρεις των ταινιών, είναι απαραίτητη μια επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο Κινηματογράφου (National Cinema Museum - Via Montebello, 20), με αφίσες, σκηνικά και άλλα αναμνηστικά από μια σειρά ταινιών που προβάλλονται σε οθόνη.



Για να επιστρέψουμε στα αυτοκίνητα, το καλύτερο μέρος για να πάρετε μια αίσθηση από την μακρόχρονη σύνδεση της πόλης με τα τετράτροχα οχήματα είναι αναμφισβήτητα το Εθνικό Μουσείο Αυτοκινήτου (National Automobile Museum), το οποίο βρίσκεται τη νότια πλευρά του Τορίνο (Corso Unità d'Italia, 40).