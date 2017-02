Την Τρίτη ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Λούκα Μιλιβόγεβιτς και πλέον ο Σέρβος είναι πανέτοιμος για την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της αγγλικής ομάδας.

Το μεσημέρι της Τετάρτης η Κρίσταλ Πάλας γνωστοποίησε μέσω των social media τον αριθμό με τον οποίο θα αγωνίζεται ο «Μίλι». Συγκεκριμένος, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πήρε τη φανέλα με τον αριθμό 28, καθώς το 5 που φορούσε στον Θρύλο ήταν πιασμένο από τον Τζέιμς Τόμκινς.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ:

Our deadline day signings have now been allocated their #CPFC squad numbers.



Here is the first one..... pic.twitter.com/leVRuGweGx