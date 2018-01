Ο Ολυμπιακός ανάρτησε χθες βράδυ τη συμφωνία του με την ομάδα της Έβερτον για την απόκτηση του Κέβιν Μιραλάς. Και το ίδιο έκανε και η αγγλική ομάδα το μεσημέρι της Κυριακής, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία των δύο πλευρών για τη μετακόμιση του παικταρά από το νησί στην Ελλάδα ως δανεικού.





«Ο Μιραλάς επιστρέφει στον Ολυμπιακό», γράφει στην επίσημη ιστοσελίδα της η Έβερτον και συνεχίζει. «Ο Κέβιν Μιραλάς επέστρεψε στον Ολυμπιακό δανεικός έως το τέλος της σεζόν 2017-18. Ο επιθετικός ήρθε στο Γκούντισον Παρκ από την ελληνική ομάδα τον Αύγουστο του 2012 και σκόραρε 38 γκολ σε 186 εμφανίσεις. Ο 30χρονος Μιραλάς, αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την Έβερτον στους ομίλους του Europa League και τη νίκη επί του Απόλλωνα Λεμεσού, σε παιχνίδι που έγινε στις αρχές Δεκέμβρη».

