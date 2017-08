Όλοι εμείς που βλέπουμε τους μόχθους των ανθρώπων της Ακαδημίας και των μικρών μας λιονταριών να γίνονται δόξα και προφορά για τον Σύλλογο και δύναμη λιονταριού για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ μας αισθανόμαστε υπερηφάνεια για όλους. Το όραμα του Προέδρου μας για μια Ακαδημία πρότυπο παγκοσμίως πήρε σάρκα και οστά! Χρόνια πολλά @panosretsos #olympiacos #gate7 #🔴⚪️werulethisland

