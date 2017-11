Gracias a todos los hinchas que siempre nos han brindado su apoyo, hoy nos levantamos con una triste decepción y una gran impotencia por quedar fuera de la Champions League. Ahora más que nunca necesitamos su apoyo para lo que viene en la liga y la copa 💪🏾⚪️🔴 #thanksalotforthesupport #MiaGro8ia🏆 #Gate7 #Olympiacos #mariaceleste #F.PARDO #🦁 #NIKE

A post shared by ғᴇʟɪᴘᴇ ᴘᴀʀᴅᴏ (ᴏғɪᴄɪᴀʟ) ♛ (@felipepardo17) on Nov 23, 2017 at 6:08am PST