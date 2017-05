Ο Ερνέστο Βαλβέρδε στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο και ήδη γράφονται πολλά για τον επόμενο προορισμό του.

Το απόγευμα της Τετάρτης, λοιπόν, υπήρξε ένα τρελό σενάριο από την Αγγλία, το οποίο ανέφερε ότι ο Ερνέστο Βαλβέρδε έχει δύο επιλογές. Συγκεκριμένα, όπως έγραψε ο δημοσιογράφος του Yahoo Sport UK, Άντριου Γκάφνι, ο έμπειρος προπονητής έχει να επιλέξει ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τον Ολυμπιακό!

«Με τον Μαρθελίνο έτοιμο για τη Βαλένθια, ο Σετιέν στην Μπέτις θα είχε ενδιαφέρον. Οι επιλογές μειώνονται και για τον Βαλβέρδε επίσης: Μπαρτσελόνα ή Ολυμπιακός», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτησή του:

With Marcelino set for Valencia, Setien to Betis would be interesting. Options narrowing down for Valverde too: Barça or Olympiakos. #LaLiga