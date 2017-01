ΞΑΝΘΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Στην Θράκη βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος στις 19:30 θα αντιμετωπίσει την Ξάνθη για την εξ αναβολής 2η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας.

Στον αγώνα με τους Ακρίτες ο Πάουλο Μπέντο θα παρατάξει τον Ολυμπιακό με τον Λεάλι κάτω από τα δοκάρια, τους Μποτία και Βιάνα στο κέντρο της άμυνας και τους Φιγκέιρας και Ντε Λα Μπέγια στα δύο άκρα.

Στα χαφ θα είναι οι Μιλιβόγεβιτς και Μάρτινς, μπροστά τους θα βρίσκεται ο Φορτούνης και στα άκρα οι Μάριν και Σεμπά. Στην κορυφή θα βρίσκεται ο Μπράουν Ιντέγε.

Η εντεκάδα που παρατάσσει ο Πάουλο Μπέντο επιβεβαιώνει απόλυτα το ρεπορτάζ του gavros.gr, το οποίο το απόγευμα του Σαββάτου σάς είχε ενημερώσει για τα πλάνα του Πορτογάλου προπονητή.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ξάνθη / The line-up for today's match against #Xanthi FC #olympiacos #XANTOLY #superleague pic.twitter.com/R71Ys74DBt