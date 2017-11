Την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να περπατήσουν στους δρόμους της Λισαβόνας είχαν την Τρίτη οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τιμ του Ολυμπιακού! Οι «ερυθρόλευκοι» άφησαν για λίγο στην άκρη το παιχνίδι με την ομάδα του Ζόρζε Ζέσους και γνώρισαν την πορτογαλική πόλη.

Οι παίκτες του Θρύλου μετά τον περίπατο γύρισαν στο ξενοδοχείο και το βράδυ θα πραγματοποιήσουν την τελευταία τους προπόνηση, ενόψει του παιχνιδιού με την Σπόρτινγκ, για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ:

Περίπατος των παικτών του Θρύλου στους δρόμους της Λισαβόνας! / Walking about in the streets of Lisbon! #olympiacos #UCL #SCPOLY #lisbon #walk pic.twitter.com/hBb2Xt6lKx