Από το καλό στο καλύτερο πηγαίνει η καριέρα του Νίκολα Μαρτίνες στη Σίδνεϊ Γουόντερερς. Η ομάδα του, με μεγάλο πρωταγωνιστή αυτόν, τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο του αυστραλιανού πρωταθλήματος και επειδή πριν από μερικές ώρες, είχε έρθει η ώρα της βράβευσης, ο Μαρτίνες αναδείχτηκε παίκτης της σεζόν από τους δημοσιογράφους, ενώ συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος.



Δύο βραβεία λοιπόν για τον Αργεντινό, ο οποίος έχει αφήσει τις καλύτερες των εντυπώσεων στη Γουόντερερς, αλλά και στην A-League.



Μάλιστα, ο ίδιος έκανε και δηλώσεις, στις οποίες είπε. «Είναι εκπληκτικό, η στήριξη των οπαδών με οδηγεί. Είμαι χαρούμενος για αυτό το βραβείο, θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες και το προσωπικό που με βοήθησε να βελτιωθώ».



Δείτε τις αναρτήσεις

Great team shot! Best of luck this Friday night guys @wswanderersfc #wswmedal #wsw 🔴⚫️ pic.twitter.com/u2tfiQJQEn