Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Και δεν είναι μόνο η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας, αλλά έχει τους καλύτερους παίκτες, το καλύτερο γήπεδο και φυσικά τον καλύτερο χλοοτάπητα.



Αφού συνεργάζεται με τους καλύτερους.



Η STRI Group, εταιρεία που ειδικεύεται στο να επιμελείται χλοοτάπητες, όχι μόνο σε γήπεδα ποδοσφαίρου, αλλά και γκολφ και όσων άλλων σπορ απαιτείται γρασίδι για να διεξαχθούν αγώνες ή διάφορα γεγονότα, ανάρτησε μια φωτογραφία στο twitter, δείχνοντας τον Ναό και πιο συγκεκριμένα το γρασίδι να είναι σε άψογη κατάσταση και να γράφει.



«Η έδρα του Ολυμπιακού, το "Γεώργιος Καραϊσκάκης", στην Αθήνα, δείχνει καλό στον χειμωνιάτικο ήλιο», γράφει χαρακτηριστικά.



Και όντως έτσι είναι τα πράγματα, καθώς ο Ολυμπιακός συνεργάζεται με τους καλύτερους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Home of @olympiacos_org, the Giorgios #Karaiskaki Stadium, #Athens, looking good in the winter sun pic.twitter.com/EYSqkaHrbp