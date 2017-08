Ο Σίλβιο Προτό θα αγωνίζεται τη φετινή σεζόν στον Ολυμπιακό, κάτι το οποίο ήθελε πάρα πολύ ο 34χρονος Βέλγος τερματοφύλακας.

Αυτό φαίνεται άλλωστε και από την ανάρτησή μιας φωτογραφίας στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter μαζί με τον μάνατζερ του, Μότζι Μπαγιάτ στην οποία έγραψε: «Χαρούμενος που πάω στον Ολυμπιακό. Σε ευχαριστώ Μπαγιάτ Μότζι είσαι σίγουρα το ΑΦΕΝΤΙΚΟ».

Ο Προτό το τελευταίο διάστημα πίεζε την ομάδα του για να καταφέρει να ντυθεί στα «ερυθρόλευκα» και τελικά η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα, κάτι το οποίο τον κάνει πολύ χαρούμενο και δεν το κρύβει.

Δείτε την ανάρτησή του:

Happy to join @olympiacos_org 😃😃😃. Thank you @BayatMogi you are definitly The BOSS pic.twitter.com/Uq8cQsMXT7