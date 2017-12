Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί έχει τα γενέθλιά του και η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανάρτησε μήνυμα με ευχές στα social media.



Ο Νορβηγός μπακ έχει γεννηθεί το 1991, συμπληρώνει σήμερα 26 χρόνια και σίγουρα θα εύχεται να συνδυάσει τα γενέθλιά του με μια νίκη επί της Γιουβέντους.







Λίγο μετά, ανάρτησε μήνυμα το οποίο έγραφε. «Είναι τα γενέθλιά μου και θα τα γιορτάσω κάνοντας αυτό που αγαπώ. Ημέρα αγώνα».

It's my birthday and get to celebrate it doing what I love! It's game day👊🏽 #championsleague #olympiacos #juventus pic.twitter.com/5eaE979Y5D