Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας είναι η σημερινή, 8 Μαρτίου και η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν θα μπορούσε να μην ευχηθεί χρόνια πολλά σε όλες τις «ερυθρόλευκες» γυναίκες.

Η ΠΑΕ του Θρύλου, λοιπόν, με ανάρτησή της στα social media της ομάδας ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά το μήνυμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Σήμερα, 8 Μαρτίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας! Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες φιλάθλους του Ολυμπιακού!».

Σήμερα, 8 Μαρτίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας! Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες φιλάθλους του Ολυμπιακού!



Today, March 8th, is International Women's Day! Happy Women's Day to all female fans and followers of #Olympiacos FC!#womensday #IWD2018 #internationalwomensday pic.twitter.com/VC8edy1uuW