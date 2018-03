Μεγάλη ημέρα για τον Ολυμπιακό είναι η σημερινή, Κυριακή 25 Μαρτίου, αφού ο ηγέτης της ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης έχει την ονομαστική του εορτή.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ευχήθηκε χρόνια πολλά στον ηγέτη του Θρύλου, ο οποίος οδηγεί την ομάδα τα τελευταία χρόνια σε μεγάλες επιτυχίες, τίτλους και στη γιγάντωση του ονόματός του στην Ευρώπη σε όλα τα αθλήματα.

Γι’ αυτό άλλωστε ο κόσμος του Ολυμπιακού τον στηρίζει και θα συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό του.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Χρόνια πολλά στον ηγέτη του Θρύλου μας!



Happy name day to our Leader!#olympiacos #Marinakis #LeaderMarinakis #nameday #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/JwUEaMYPYr