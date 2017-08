Οι πολίστες 🤽🏻του Ολυμπιακού 🔴⚪ Μανώλης Μυλωνάκης, Στέφανος Γαλανόπουλος, Μανώλης Πρέκας και Στέλιος Αργυρόπουλος πέρασαν ✅το πρωί της Πέμπτης (31/8) από ιατρικές εξετάσεις 📁 στο Ιατρικό Κέντρο Π. Φαλήρου 🏥.#osfpgr #osfp #olympiacossfp #waterpolo #iatrikofalirou #medical #preaseason

A post shared by Olympiacos Piraeus (@olympiacossfp) on Aug 31, 2017 at 1:48am PDT