Μια ακόμα πολύ σπουδαία μεταγραφή πραγματοποίησε η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, η οποία το μεσημέρι της Τετάρτης ανακοίνωσε την επιστροφή της Μόνικα Έγκενς!

Η διεθνής πολίστρια από τον Καναδά επιστρέφει στον Θρύλο, με το σκουφάκι του οποίου αγωνίστηκε τη σεζόν 2015-2016. Η ίδια στις πρώτες δηλώσεις μετά την υπογραφή του νέου της συμβολαίου με τον Ολυμπιακό, τόνισε ότι επέστρεψε στη ομάδα με στόχο την κορυφή της Ευρώπης!

Συγκεκριμένα, ανέφερε: Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής η Μόνικα Έγκενς δήλωσε στο osfp.gr τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στον Ολυμπιακό. Από την στιγμή που έφυγα σκεφτόμουν πάντα ότι μια ημέρα θέλω να γυρίσω και είμαι ευτυχισμένη που αυτό συνέβη τόσο σύντομα. Ανυπομονώ να συναντήσω και πάλι τις συμπαίκτριες μου και να δουλέψουμε μαζί για την επιστροφή μας στην κορυφή της Ευρώπης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Μόνικα Έγκενς. Η διεθνής Καναδέζα πολίστρια που αγωνίζεται στις θέσεις 4-5 υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και επιστρέφει στο σύλλογό μας, μετά τη σεζόν 2015-2016.

Who is Who

Ημ. Γεν.: 25 Δεκεμβρίου 1990

Ύψος: 1.88μ.

Βάρος: 77κ.

*Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Οριζόντε Κατάνια και αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ στην Ιταλία με 61 γκολ σε 21 συμμετοχές.