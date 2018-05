Αντίστροφη μέτρηση για το Final-8 στη Γένοβα όπου θα πάρει μέρος ο Ολυμπιακός. Ο Θρύλος πάει ως πρώτος από τον α’ όμιλο στην τελική φάση. Με στόχο να διεκδικήσει και να κατακτήσει τοι βαρύτιμο τρόπαιο.

Η LEN τις τελευταίες ημέρες μέσα από τους λογαριασμούς της στα social media παρουσιάζει τις ομάδες με μερικές προτάσεις, θέτοντας το ερώτημα ποιος από τους οκτώ φιναλίστ θα κατακτήσει τον τίτλο.

Σε ό,τι αφορά τώρα τον Θρύλο, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία σημειώνει: «Για έκτη φορά θα συμμετάσχει στην τελική φάση, νικητής μια φορά του LEN Champions League και του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ».

Συμπληρώνει ακόμα πώς «ο Ολυμπιακός είναι η πιο πετυχημένη ελληνική ομάδα του πόλο».

Who will lift the in Genoa?

Do you know the Teams? Olympiacos Piraeus

For the sixth time in Final Eight, winner of one LEN Champions League and one LEN Super Cup.

Olympiacos is the most successful Greek water polo club.#Final8 #Final8Genoa pic.twitter.com/9TxKV7RRW9