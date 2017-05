Σήμερα στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης θα διεξαχθεί ο 2ος τελικός της Α1 ανδρών και γυναικών πόλο. Ο αγώνας των γυναικών είναι προγραμματισμένος για τις 18:00 ενώ των ανδρών για τις 20:00! Και οι δυο αγώνες θα προβληθούν τηλεοπτικά απο το novasports 2HD! #osfp #osfpgr #Olympiacos #olympiacossfp #polo #waterpolo #pallanuoto #finals

A post shared by Olympiacos Piraeus (@olympiacossfp) on May 5, 2017 at 6:21am PDT