Διπλό… χτύπημα από τον Ερασιτέχνη, καθώς μετά την επιστροφή της Μόνικα Έγκενς ανακοίνωσε και την απόκτηση της Κριστίν Ρόμπινσον.

Η διεθνής πολίστρια από τον Καναδά, η οποία αγωνίζεται ως φουνταριστή και ως αμυντικός, δήλωσε χαρούμενη για τη μεταγραφή της στον Θρύλο, ο οποίος όπως ανέφερε βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο και τόνισε ότι ανυπομονεί να ξεκινήσουν να ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της: «Αισθάνομαι μεγάλη χαρά που εντάσσομαι στο ρόστερ του Ολυμπιακού, μιας ομάδας που βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο της υδατοσφαίρισης κάτι που πιστοποιεί η παρουσία του και οι διακρίσεις των τελευταίων χρόνων στην Ευρώπη. Η προσαρμογή μου στην ομάδα θα είναι εύκολη και περιμένω πως και πώς να αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις».

Η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κριστίν Ρόμπινσον. Η διεθνής Καναδέζα πολίστρια που μπορεί να αγωνιστεί ως φουνταριστή και ως αμυντικός υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο.

Who is Who

Ημ.Γεν.: 17 Μαΐου 1984

Ύψος: 1.80μ.

Βάρος: 80κ.

*Τα τελευταία δυο χρόνια αγωνιζόταν στην Ιταλική Πάντοβα».