1 Day to Go! @olympiacossfp 🇬🇷vs 🇭🇷 @vkjug #osfp #osfpgr #olympiacos #olympiacossfp #polo #waterpolo #waterpololife #pallanuoto #LENChampionsLeague

A post shared by Olympiacos Piraeus (@olympiacossfp) on Jan 23, 2018 at 3:25am PST