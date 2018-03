Μία αλησμόνητη νίκη επί της ΑΕΚ πέτυχε σαν σήμερα το 1966 ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 4-0 των «κιτρινόμαυρων» για την 17η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, μετατρέποντας σε παράσταση για έναν ρόλο τη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Ο Θρύλος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος της αναμέτρησης και με γκολ του Νεοφώτιστου στο 30’, του Παπάζουγλου στο 42’ και στο 65’ και του Σιδέρη στο 57’ έφτασαν σε μία πανηγυρική και εμφατική νίκη. Για την ακρίβεια σε μία ακόμη τέτοια νίκη επί της ΑΕΚ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός μάλιστα θυμήθηκε τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ανεβάζοντας στα social media την παρακάτω ανάρτηση:

Σαν σήμερα το 1966, ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 4-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε αγώνα για το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής, την σεζόν 1965-1966.



On this day in 1966: Our team beats ΑΕΚ 4-0 at "G. Karaiskakis" stadium (1965-1966 Greek League). #olympiacos #OnThisDay #flashback pic.twitter.com/aCb6JnVb0R