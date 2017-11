Το Τae Kwon Do του Ολυμπιακού έλαβε μέρος στο 1st All Day Sparing που διεξήχθη στο Κλειστό Διονύσου στα πλαίσια της συνεργασίας με τον Αθλητικό σύλλογο Jaguar του δασκάλου Ιωάννη Γκόβα (προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης προπονητών Τae Kwon Do και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Γυμναστών).



Tο 1ο ολοήμερο sparing, αποτελεί μια προσπάθεια προετοιμασίας των αθλητών, όσον αφορά στους αγώνες. Πρόκειται για ένα μοντέλο προσομοίωσης αγώνων που βοηθάει τους αθλητές να μην επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες και να επιτυγχάνουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό.



Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι πρωτοποριακή στο χώρο του σπορ.