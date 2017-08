Το πρώτο γκολ του Θρύλου για φέτος απο τον Γρηγόρη Σανίκη #osfp #olympiacos #handball #handballteam #preseason #friendlygame #osfpgr #WeAreOlympiacos

A post shared by Olympiacos Piraeus (@olympiacossfp) on Aug 19, 2017 at 8:36am PDT