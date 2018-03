Ο Ολυμπιακός διοργάνωσε πολυαθλητικές δραστηριότητες στο Σχολείο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Sport My Way». Στόχος του προγράμματος, είναι η προώθηση φυσικά του αθλητισμού.



Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Sport My Way’, στο οποίο μετέχει ο Ολυμπιακός μαζί με 9 Ευρωπαϊκούς πολυαθλητικούς συλλόγους-μέλη της EMCA (European Multisport ClubAssociation), ο σύλλογός μας διοργάνωσε πολυαθλητικές δραστηριότητες στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία προπονητών πολλαπλών αθλημάτων και η προώθηση του αθλητισμού σε παιδιά 6-11 ετών μέσω μιας καινοτόμας προσέγγισης που περιλαμβάνει πολυαθλητικές δραστηριότητες. Το κεντρικό μήνυμα είναι “Keep it simple, keep it funny, keep it multi-oriented’’ το οποίο παροτρύνει τους προπονητές να εκπαιδεύσουν τα παιδιά σε απλές και ευχάριστες πολυαθλητικές δραστηριότητες με σκοπό να βιώσουν την χαρά της άθλησης και του ευ αγωνίζεσθαι, να ανακαλύψουν τα ιδιαίτερα ταλέντα και δεξιότητές τους και να επιλέξουν το σπορ με το οποίο θα ήθελαν να ασχοληθούν. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε διάφορα αθλήματα υπό την καθοδήγηση των προπονητών και των Ακαδημιών μας και να γνωρίσουν από κοντά το μεγαλείο του συλλόγου μας.



Οι δράσεις του προγράμματος συνεχίζονται με την διοργάνωση πολυαθλητικών ημερίδων και σε άλλα Δημοτικά Σχολεία του Πειραιά με σκοπό να μεταδοθεί το μήνυμα του προγράμματος σε όσο το δυνατόν περισσότερους νεαρούς μαθητές.