Περισσότερα από 2.000 άτομα όλων των ηλικιών συμμετείχαν το βράδυ του Σαββάτου στον αγώνα δρόμου με κοινωνικό σκοπό "Endomarch Piraeus Night Run/March by StoiximanGr", που διεξήχθη για πρώτη φορά στην πόλη του Πειραιά.



Στόχος του αγώνα ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για την Ενδομητρίωση από την ΑμΚΕ AWARE, στο πλαίσιο του παγκόσμιου κινήματος ‘Endomarch Worldwide’. Το κίνημα, δραστηριοποιείται σε 63 πόλεις και χώρες του κόσμου και ευαισθητοποιεί το ευρύ κοινό για αυτή την «άγνωστη» και «ύπουλη» γυναικολογική πάθηση.



Στον αγώνα δρόμου έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης με τη σύζυγό του κα Βάλια Κυριαζή – Μώραλη, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη υλοποίησης συνεργειών, που έχουν στόχο τη βοήθεια ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Κι αυτό γιατί, μέρος των εσόδων θα δοθούν-εκτός από την ενημέρωση για την ενδομητρίωση και τις χρόνιες γυναικολογικές παθήσεις- στον "Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας" του Δήμου Πειραιά. Ο κ. Μώραλης απένειμε μετάλλια στους νικητές του "Endomarch Piraeus Night Run/March by StoiximanGr".







Ο αγώνας δρόμου τελούσε υπό την Αιγίδα του Δήμου Πειραιά, του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας και είχε την υποστήριξη της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Είχε εκκίνηση και τερματισμό το Γήπεδο "Γ. Καραϊσκάκης", με διαδρομές 5, 10 χιλιομέτρων και 2.5 χιλιόμετρα περπάτημα.







Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, δήλωσε: «Ο "Endomarch Piraeus Night Run/March by StoiximanGr", είναι ο πρώτος νυχτερινός αγώνας δρόμου που πραγματοποιείται στον Πειραιά. Είναι μια πρωτότυπη πρωτοβουλία για την πόλη μας και θεωρώ πως είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για τους συμμετέχοντες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Πιστεύω πως έχει σημασία το γεγονός ότι συνδυάζουμε ένα δρομικό με ένα κοινωνικό σκοπό, όπως είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για τη νόσο της ενδομητρίωσης. Εξίσου σημαντικό είναι ότι μέρος των εσόδων από τον αγώνα δρόμου, θα δοθούν στον "Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας" του Δήμου Πειραιά. Έχουμε πολύ κόσμο εδώ, που σημαίνει ότι όλοι οι συντελεστές έκαναν καλή δουλειά και υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Οι αγώνες είναι 5,10 και 2,5 χιλιομέτρων σε μια όμορφη παραλιακή διαδρομή. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, ώστε και να γυμναζόμαστε αλλά και να στηρίζουμε κοινωνικούς σκοπούς».







Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κυρία Σταυρούλα Αντωνάκου, τόνισε: «Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την παρουσία χιλιάδων πολιτών που τρέχουν για καλό σκοπό, στέλνοντας κοινωνικό μήνυμα. Είμαστε χαρούμενοι καθώς στον Πειραιά, δεν υπήρχε τέτοια συμμετοχή στα δρομικά που διοργανώνονταν πριν αρκετά χρόνια. Χαίρομαι που βλέπω τόσο κόσμο και θα ξανακαλέσουμε σύντομα τους Πειραιώτες, να τρέξουμε και να γυμναστούμε και σε άλλα αθλήματα, στέλνοντας ένα μεγάλο μήνυμα ότι είμαστε ενωμένοι, ο ένας κοντά στον άλλο, αυτές τις δύσκολες εποχές».







Ο Χειρουργός, Γυναικολόγος - Ογκολόγος – M.D., FΑCOG - Δημιουργός της Αμκε AWARE & Επικεφαλής του Kινήματος Endomarch στην Ελλάδα κ. Γεώργιος Χείλαρης, επισήμανε: «Είναι συγκινητικό ότι έχουν έρθει τόσοι άνθρωποι κι έχουν έρθει όχι απλώς για έναν αγώνα δρόμου, αλλά για να ενημερωθούν για την ενδομητρίωση. Είναι μια νόσος που έχει υπερδιάγνωση και υποδιάγνωση. Είναι καιρός να βοηθήσουμε τον κόσμο να ενημερωθεί και φυσικά να αθληθούμε για έναν καλό σκοπό, σε μια τόσο υπέροχη μέρα».







Ο Διευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός κ. Δομένικος Μασούλας, δήλωσε: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά για τον Ολυμπιακό να συμμετέχει ως χορηγός και βεβαίως υποστηρικτής στο οργανωτικό και λειτουργικό κομμάτι στο Night Run, που έχει σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την πολύ σημαντική ασθένεια της ενδομητρίωσης. Είμαστε σίγουροι πως και στο μέλλον, ο Πρόεδρος μας κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, θα στηρίξουν και άλλες τέτοιου είδους ενέργειες, όχι μόνο δρομικές αλλά κι άλλες ενέργειες που θα βοηθήσουν τον κόσμο να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η υγεία μας, πόσο πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας και τι είναι αυτά που πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε να ενημερώνουμε τους γύρω μας, για τον κάθε κίνδυνο που μπορεί να υπάρχει».