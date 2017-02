💪🏼🔴⚪️👊🏼🎯🏊🏻 Ο πρωταθλητής κολύμβησης του Ολυμπιακού, Απόστολος Χρήστου, πέτυχε όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπεστης στα 100 ύπτιο με χρονο 53.38 στο Πρωτάθλημα Χειμώνα ανοικτής κατηγορίας που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ #osfp #osfpgr #olympiacos #olympiacossfp #swimming #record #time #GoingToWorldChampionship

A photo posted by Olympiacos Piraeus (@olympiacossfp) on Feb 3, 2017 at 9:30am PST