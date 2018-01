Τα Παραπολιτικά κυκλοφορούν το Σάββατο 13 Ιανουαρίου με 3 μεγάλες προσφορές!

Την νέα μνημειώδη εκδοτική προσφορά «Ιστορία της Μακεδονίας» του κορυφαίου, ελληνιστή καθηγητή Nicholas G.L. Hammond

Από αυτή την εβδομάδα στα Παραπολιτικά έρχεται μια μοναδική εκδοτική προσφορά που δεν πρέπει να λείπει από κανένα ελληνικό σπίτι. Η "Ιστορία της Μακεδονίας", που συνέγραψε ο καθηγητής N.G.L. Hammond και οι συνεργάτες του G. Τ. Griffith του και F. W. Walbank, είναι ένα έργο ήδη κλασικό στο είδος του, που θα κυκλοφορήσει σε 12 πολυτελείς τόμους. «Η Ιστορία της Μακεδονίας» είναι ένα έργο ρηξικέλευθο, που ανατρέπει τα δεδομένα, αποκαθιστά αλήθειες, ερμηνεύει και διασαφηνίζει δυσκολίες και ζητήματα χαλεπά και δυσευκρίνιστα, αποτελώντας ένα αδιάσειστο ντοκουμέντο για την ελληνικότητα της Μακεδονίας! Βιογραφικό του Νicholas G. L.Hammond O καθηγητής N. G. L. Hammond υπήρξε εταίρος του Clare College του Cambridge (1930-1954), κοσμήτορας του Clifton College (1954-1960) και καθηγητής του Πανεπιστημίου του Bristol (1962-1973).

Aσχολήθηκε ειδικά με την αρχαία Mακεδονία επί δεκαετίες και το μεγαλύτερο μέρος του ερευνητικού και συγγραφικού του έργου έχει αυτήν ως αντικείμενο. Στα σχετικά συγγράμματά του συγκαταλέγονται τα: “Iστορία της Mακεδονίας”, σε τρεις τόμους (ο B’ σε συνεργασία με τον καθηγητή G. T. Griffith και ο Γ’ με τον καθηγητή F. W. Walbank), “The Macedonian State”, “Alexander the Great: King, Comma-nder and Statesman”, “Three Historians of Alexander the Great: the so called vulgate authors, Diodorus, Justin and Curtius”, “Mέγας Aλέξανδρος, ένας ιδιοφυής”, “Φίλιππος ο Mακεδών” κτλ. Άλλα ιστορικά έργα του συνδεόμενα με τον ευρύτερο βορειοελλαδικό χώρο είναι τα “Epirus”, “Atlas of the Greek and Roman World in Antiquity” και “A History of Greece to 322 B.C.”.

Άλλα δημοσιεύματά του σε επιστημονικά περιοδικά: "The Via Egnatia" (σε συνεργασία με το M. Xατζόπουλο), "Illyria, Rome and Macedonia in 229-205 B.C.", "The Kingdoms in Illyria circa 400-167 B.C.", "The march of Alexander the Great on Thebes in 335 B.C." κτλ.