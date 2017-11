Οι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, οι Έλληνες εφοπλιστές και τα στελέχη των εταιρειών τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα συναντήθηκαν στο ετήσιο rendez-vous τους, στέλνοντας μήνυμα ότι η ελληνική ναυτιλία είναι εδώ και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί κρατώντας τα ηνία του κλάδου. Το «παρών» έδωσαν όχι μόνο οι βραβευθέντες αλλά και πολλοί ακόμη επικεφαλής μεγάλων ναυτιλιακών οίκων. Ανάμεσά τους διακρίναμε τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο, τον Νίκο Τσάκο, τον Θανάση Μαρτίνο, τον Πέτρο Παππά, τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο, τον Πόλυ Βάσου Χατζηιωάννου, τον Βίκτορα Ρέστη, τον Χάρη Βαφειά, τον δρ Ιωάννη Κούστα, τον Νικόλα Βενιάμη, την οικογένεια Τσαβλίρη. Τα βραβεία που δόθηκαν ήταν 17 συνολικά.

Τα βραβεία

«Προσωπικότητα της Χρονιάς στην Ελληνική Ναυτιλία» ανακηρύχθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μέσα στο 2017 έκανε στη ναυτιλία επενδύσεις που ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια τόσο σε ναυπηγήσεις πλοίων, κυρίως υπερδεξαμενόπλοιων VLCC, όσο και σε αγορές πλοίων, όπως τα πέντε μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από τη νοτιοκορεάτικη Hanjin Shipping. Ιδιαίτερη μνεία έγινε για το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο του Βαγγέλη Μαρινάκη ο οποίος, συνοδευόμενος από τη μικρή του κόρη και παραλαμβάνοντας το βραβείο, τόνισε:

«Είμαι περήφανος για τη σύμπτωση να γεννηθώ Έλληνας και να ασχολούμαι με τη ναυτιλία. Στον ναυτιλιακό κόσμο μαθαίνει κανείς από την αρχή πώς να αντιμετωπίζει και να ανταγωνίζεται ψηλά κύματα, τεράστιες εταιρείες και πολύ ταλαντούχους, έξυπνους και έμπειρους ανθρώπους. Επομένως, για να επιτύχει κανείς πραγματικά σε υψηλό επίπεδο, πρέπει να εργαστεί σκληρά, να αποδίδει, να έχει πίστη και να είναι συνεπής απέναντι στις απαιτήσεις της βιομηχανίας μας, οι οποίες αυξάνονται σχεδόν καθημερινά. Κατά τη διάρκεια αυτού του υπέροχου και δύσκολου ταξιδιού, μαθαίνει πώς να πολεμά και να είναι νικητής. Για να τα κατορθώσει αυτά, πρέπει να έχει κανείς τους κατάλληλους συναδέλφους στο πλάι του, άριστα καταρτισμένα πληρώματα και μια οικογένεια που να τον στηρίζει και να στέκεται δίπλα του. Τους ευχαριστώ όλους πολύ για την πίστη και την εμπιστοσύνη τους προς εμένα» και προσέθεσε:

«Η επιτυχία μας στη ναυτιλία μάς επέτρεψε να συνεισφέρουμε σημαντικά και να είμαστε νικητές και σε άλλους τομείς δραστηριότητας: στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένου του ποδοσφαίρου φυσικά, στην Ελλάδα και στην Αγγλία, στα media και στον αγαπημένο μας δήμο Πειραιά.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Τα επιτεύγματά μας στη ναυτιλία μας δίνουν τη δύναμη να συνεισφέρουμε ό,τι καλύτερο στην κοινωνία. Η ανεξαρτησία από οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση -ιδιαίτερα τηνΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ- μας δίνει την ελευθερία να εκφράζουμε τη γνώμη μας και τις απόψεις μας για τη χώρα μας και τις προσδοκίες μας για ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα. Ο Θεός να ευλογεί τη χώρα μας και όλους μας».

Εταιρεία Δεξαμενόπλοιων της Χρονιάς (Tanker Company of the Year) ανακηρύχθηκε η Maran Tanker του Ομίλου Αγγελικούση. Το βραβείο παρέλαβε η κόρη του Μαρία Αγγελικούση, η οποία είναι ενεργό στέλεχος του ομίλου.

Ο παραλήπτης του βραβείου Εταιρεία Φορτηγών Πλοίων (Dry Cargo Company of the Year) για το 2016 είναι η Carras Hellas, μία από τις παραδοσιακότερες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, την οποία ίδρυσε ο θρυλικός για τη ναυτιλιακή βιομηχανία John M.Carras.

Ως Επιβατηγός Εταιρεία της Χρονιάς (Passenger Line of the Year) βραβεύτηκε η GOLDEN STAR FERRIES του Γιώργου και Δημήτρη Στεφάνου για τις επενδύσεις της στην ελληνική ακτοπλοία.

Ο κάπτεν Fu Chengqiu, διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ και υψηλόβαθμο στέλεχος της Cosco, εξελέγη Διεθνής Προσωπικότητα της Χρονιάς, το μόνο βραβείο ανοιχτό αποκλειστικά σε μη Έλληνες.

H TCM Academy Maria Tsakos ήταν ο νικητής για το 2017 του Βραβείου για την Εκπαίδευση ή την Επιμόρφωση (Education or Training Award). Η πολύπλευρη και η σταθερή υποστήριξη του Ομίλου Τσάκου στη ναυτική εκπαίδευση ανά τα χρόνια αποτυπώνεται με τη ναυτική ακαδημία που λειτουργεί στο Μέγαρο Μακεδονία, όπου έως τώρα έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 4.000 ναυτικοί για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις της ναυτιλίας.

Το Βραβείο Πλοίο της Χρονιάς (The Ship of the Year Award) πήγε στο θρυλικό Θωρηκτό Αβέρωφ, τη ζωντανή ιστορία του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού αλλά και της Ελλάδας. Μόλις έγινε η ανακοίνωση, η αίθουσα σείστηκε από τα χειροκροτήματα.

