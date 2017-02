Στις 500 χιλιάδες έφτασαν οι συνδρομητές της COSMOTETV, που συνεχίζει τη δυναμική της πορεία προσφέροντας ολοκληρωμένο και ποιοτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, μαζί με προηγμένες διαδραστικές και on the go υπηρεσίες.