📊 @giorgospetreas7 ✔11 points ✅8/8 attack ✔2 blocks ✅ 1 ace #olympiacossfp #osfp #osfpgr #VolleyballMen #Stats

A post shared by Olympiacos Piraeus (@olympiacossfp) on Oct 31, 2017 at 6:46am PDT