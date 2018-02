ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΥΣΤΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

Ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού του Κυπέλλου γυναικών; Ποια θα είναι η ομάδα που θα ανοίξει σαμπάνιες το Σάββατο το βράδυ στην Καλντέρα; Η MVP σε ποια θέση θα παίζει; Στις τρεις αυτές ερωτήσεις κλήθηκαν να απαντήσουν οι αρχηγοί των 7 ομάδων της Volleyleague.

Σπανού, Γκλιγκόροβιτς, Τοτσίδου, Παναγοπούλου, Μουστάκη, Νικολογιάννη και Ανδρονικίδου βγάζουν στο www.volleyball.gr το δικό τους exit poll Κυπέλλου… And the winners are...

Ζευγάρι τελικού: Ολυμπιακός-Πανναξιακός (7 προτιμήσεις)

Νικητής τελικού: Ολυμπιακός (7 προτιμήσεις)

MVP: Σάσκια Χίπε (5), Στέλλα Χριστοδούλου (1), Κατερίνα Γιώτα (1)

Αναλυτικά η ψηφοφορία των 7 αρχηγών έχει ως εξής:

Ελένη Σπανού (Μακεδόνες)

Ζευγάρι τελικού: Ολυμπιακός-Πανναξιακός

Νικητής τελικού: Ολυμπιακός

MVP: Σάσκια Χίπε

Μπιλιάνα Γκλιγκόροβιτς (Άρης)

Ζευγάρι τελικού: Ολυμπιακός-Πανναξιακός

Νικητής τελικού: Ολυμπιακός

MVP: Σάσκια Χίπε

Σία Τοτσίδου (Ηλιούπολη)

Ζευγάρι τελικού: Ολυμπιακός-Πανναξιακός

Νικητής τελικού: Ολυμπιακός

MVP: Κατερίνα Γιώτα

Νάντια Παναγοπούλου (Κόρινθος)

Ζευγάρι τελικού: Ολυμπιακός-Πανναξιακός

Νικητής τελικού: Ολυμπιακός

MVP: Στέλλα Χριστοδούλου

Στέλλα Μουστάκη (Πορφύρας)

Ζευγάρι τελικού: Ολυμπιακός-Πανναξιακός

Νικητής τελικού: Ολυμπιακός

MVP: Σάσκια Χίπε

Ασημίνα Νικολογιάννη (Μαρκόπουλο)

Ζευγάρι τελικού: Ολυμπιακός-Πανναξιακός

Νικητής τελικού: Ολυμπιακός

MVP: Σάσκια Χίπε

Χριστίνα Ανδρονικίδου (Αίας Ευόσμου)

Ζευγάρι τελικού: Ολυμπιακός-Πανναξιακός

Νικητής τελικού: Ολυμπιακός

MVP: Σάσκια Χίπε