Οι νέες εμφανίσεις της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού! Ερυθρόλευκη 🔴⚪️, μπλε 🔵 και ολόλευκες με κόκκινες λεπτομέρειες ⚪️!!! #osfp #osfpgr #olympiacos #olympiacossfp #volley #volleyball #men #jerseys #redandwhite

A post shared by Olympiacos Piraeus (@olympiacossfp) on Oct 16, 2017 at 2:27am PDT