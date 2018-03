Στη μάχη των πλέι οφ του πρωταθλήματος επικεντρώνεται η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού μετά τη νίκη με 3-1 σετ επί του ΠΑΟ και την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος έχοντας το αήττητο.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεχνούν τι έχουν κάνει μέχρι τώρα και επικεντρώνονται στα ματς με τον Παμβοχαϊκό για την προημιτελική φάση, όπου την Τρίτη (27/03) θα τον αντιμετωπίσουν στο Ρέντη με την ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 14 Απριλίου.

Οι Πειραιώτες θέλουν πολύ να σηκώσουν όλα τα κύπελλα και γι αυτό θα τα δώσουν όλα ώστε να πάρουν δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες συνεχίζοντας στους «4» της διοργάνωσης.

Πρόγραμμα Play Off 1-8, Play Off 1-4 και Play Out

Play off 1-8 (στις 2 νίκες)

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

1ος Αγώνας

Ολυμπιακός - Παμβοχαϊκός

Μ.Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 (±1 Ημέρα)

1ος Αγώνας

ΠΑΟΚ - Εθνικός Πειραιώς

Φοίνικας Σύρου - Ηρακλής Χαλκίδας

Ηρακλής Πετ. 2015 - Κηφισιά

Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 (±1 Ημέρα)

2ος Αγώνας

Εθνικός Πειραιώς - ΠΑΟΚ

Ηρακλής Χαλκίδας - Φοίνικας Σύρου

Κηφισιά - Ηρακλής Πετ. 2015

Σάββατο 14 Απριλίου 2018 (±1 Ημέρα)

3ος Αγώνας (Αν χρειαστεί)

ΠΑΟΚ - Εθνικός Πειραιώς

Φοίνικας Σύρου - Ηρακλής Χαλκίδας

Ηρακλής Πετ. 2015 - Κηφισιά

2ος Αγώνας

Παμβοχαϊκός - Ολυμπιακός

Τρίτη 17 Απριλίου 2018

3ος Αγώνας (αν χρειαστεί)

Ολυμπιακός - Παμβοχαϊκός

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Play Off 1-4 (διπλοί αγώνες με κενό μιας ημέρας)